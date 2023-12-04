Новый прокси-троян атакует пользователей macOS

Киберпреступники атакуют пользователей macOS новым прокси-трояном, привязывая его к популярному пиратскому софту, который распространяется на варез-сайтах.

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Попав в систему, вредонос заставляет устройство переадресовывать трафик, что помогает анонимизировать вредоносную активность: попытки взлома, фишинговые рассылки или незаконные транзакции.

Злоумышленники продают доступ к прокси, с помощью которых потом организуются масштабные ботнеты. На новую кампанию киберпреступников обратили внимание специалисты «Лаборатории Касперского».

По словам исследователей, впервые пейлоад объявился на VirusTotal 28 апреля 2023 года. Операторы трояна делают ставку на желании пользователей получить бесплатно популярный софт в обмен на безопасность своего компьютера.

В общей сложности Kaspersky нашла 35 приложений-приманок, предназначенных для редактирования графики, сжатия видео, восстановления данных и сетевого сканирования. К этому софту был привязан упомянутый вредонос.

Вот самые популярные программы, оснащённые вредоносной составляющей:

4K Video Donwloader Pro

Aissessoft Mac Data Recovery

Aiseesoft Mac Video Converter Ultimate

AnyMP4 Android Data Recovery for Mac

Downie 4

FonePaw Data Recovery

Sketch

Wondershare UniConverter 13

SQLPro Studio

Artstudio Pro

Как уточнили в «Лаборатории Касперского», троянизированные версии популярного софта распространяются в виде PKG-файлов. Как известно, такой формат гораздо опаснее, поскольку есть возможность выполнения скриптов в процессе установки приложения.

В этом случае встроенные скрипты активизируются после установки программы и запускают троян — файл WindowServer, который пытается замаскироваться под системный процесс.