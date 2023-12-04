Китай запустил спутник ДЗЗ для Египта

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) MisrSat-2 для Египта. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Китай запустил спутник ДЗЗ для Египта
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Кроме космического аппарата (КА) MisrSat-2, предназначенного для обеспечения потребностей сельского и городского хозяйств, градостроительства и экологии, на околоземную орбиту были выведены спутники Starpool-2A и Starpool-2B (также известны как Xingchi-2A и Xingchi-2B).

Легкая двухступенчатая ракета CZ-2C с КА стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 07:10 по московскому времени. Пуск стал 499-м для носителей семейства CZ.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников.

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