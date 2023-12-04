МТС запустит аналог YouTube на платформе Nuum

МТС запустила предварительную версию видеосервиса Nuum. Он позволяет загружать горизонтальные и вертикальные видео и вести прямые трансляции по аналогии с YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант».

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МТС предложила пользователям своего стримингового сервиса WASD, который готовился к перезапуску, перейти на новую платформу. Полноценный запуск сервиса и презентация рекламной модели намечены на 2024 год, пока же пользователям доступна только возможность отправлять донаты авторам видео.

В компании рассчитывают, что Nuum будет востребована на фоне ограничений на монетизацию на зарубежных видеосервисах. Однако участники рынка видеосервисов сомневаются, что площадка привлечёт трафик «от осознанных посетителей». Ей придется искать и систему монетизации контента при низкой аудитории.