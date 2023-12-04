Старейшему наземному животному на Земле исполнился 191 год

Гигантская черепаха по имени Джонатан, живущая на острове Святой Елены, встретила свой 192-й год жизни. Он является самой старой черепахой в истории – до 2021 года этот титул принадлежал лучистой черепахе Туи Малиле (1777 – 1965), которая дожила до 188 лет.

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Ученые считают, что Джонатан родился ориентировочно в 1832 году, так как когда его привезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году, он был полностью зрелым, что для его вида означает не менее 50 лет. Его возраст – консервативная оценка, скорее всего, он старше. Средняя продолжительность таких черепах составляет 150 лет.

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Ветеринар Джо Холлинз, который много лет наблюдает за рептилией-долгожителем, говорит, что у Джонатана нет никаких признаков «замедления жизни». Черепаха потеряла обоняние и практически ослепла от катаракты, но аппетит у нее остается серьезным, жалоб на либидо тоже пока нет. В рационе у животного фрукты и овощи для укрепления и обогащения витаминами. Любимая еда – капуста, огурцы, морковь, сердцевины салата, яблоки и другие сезонные фрукты. Особенно он любит бананы, хотя они «заклеивают» ему рот. Он любит загорать на солнце в теплые дни, вытягивая лапы из панциря, а в жару прячется в тень. В холодные зимние дни закапывается в листву или скошенную траву и лежит там весь день.

«Джонатан находится в добром здравии, и все признаки в настоящее время вселяют в нас надежду, что он доживет до третьего столетия – если он действительно этого еще не достиг!» – цитирует зоологов Книга рекордов Гиннесса.

Рекордсмен живет в Плантейшен-Хаусе, резиденции губернатора острова Святой Елены, с тех пор как прибыл на остров 141 год назад. Вместе с Джонатаном живут три другие гигантские черепахи – Дэвид и Эмма, которые приехали на остров в 1969 году, им примерно по 55 лет, и Фредерик, который прибыл в 1991 году, сейчас ему 32 года.