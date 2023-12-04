Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram и Twitch на 900 тыс. рублей за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.

Об этом сообщил регулятор.

«За нарушение требований закона «о самоконтроле»... площадкам назначены штрафы: Twitch (900 тыс. рублей), Google (900 тыс. рублей), Telegram (900 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

За неисполнение положений закона РКН также оштрафовал сервис Pinterest на 900 тыс. рублей и соцсеть TikTok на 750 тыс. рублей.