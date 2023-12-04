Российские археологи обнаружили средневековое поселение под Астраханью

Российские учёные обнаружили поселение времён раннего Средневековья.

Археологи обнаружили под Астраханью поселение с артефактами Приморского Дагестана, относящимися к V–VIII векам. Исследование позволяет предположить о древних оседлых поселениях в регионе, связанных с периодом Хазарии. Артефакты, включая керамические материалы, демонстрируют схожесть с территорией Приморского Дагестана и свидетельствуют о становлении Хазарского каганата.

Астраханская археологическая экспедиция провела раскопки на объекте «Киракле-Тобе», обнаружив более 30 хозяйственных ям и девять жилищ с материалами V–VIII веков. Размеры и характер находок указывают на связь с оседлым населением и возможное существование более древних поселений в Астраханской области.