Смартфоны OnePlus 10 Pro получили Android 14

Фанаты OnePlus могут радоваться. Феерия обновлений до Android 14 добралась и до OnePlus 10 Pro. Стабильное обновление дошло, пока что, до Индии. Версия NE2211_14.0.0.202(EX01) весит скромные 789,33 МБ, но приносит новейшие функции Android 14 на флагманский смартфон 2022 года.

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В то время как пользователи открытой бета-версии уже вовсю наслаждаются Android 14, остальной мир, включая Россию, может ожидать своей очереди в ближайшие несколько дней.

Наряду со стандартными предложениями Android 14 OnePlus приправляет все это своей оболочкой Oxygen OS 14, представляя такие функции, как File Dock, Smart Cutout и другие.