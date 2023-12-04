Realme GT5 Pro получит USB 3.2 и накопитель на 1 ТБ

Realme GT 5 Pro должен быть представлен 7 декабря, но новые тизеры уже раскрывают информацию о, как минимум, цветовом варианте Starry Night с шикарной задней панелью из искусственный кожи, как и о технических характеристиках.

Смартфон будет оснащен встроенной памятью объемом до 1 ТБ и интерфейсом USB 3.2, который обещает скорость передачи данных в 10 раз выше, чем USB 2.0. Realme GT5 Pro также будет оснащен 50-мегапиксельной телекамерой Sony IMX890 с перископическим объективом и LTPO AMOLED дисплеем с частотой 144 Гц. Все это добро будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3.