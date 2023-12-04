Археологи МГУ изучили древний амулет из кабаньего клыка

В рамках проекта «Христианские и языческие древности средневекового Новгорода в свете междисциплинарных исследований» Научно-образовательной школы МГУ «Сохранение мирового культурно-исторического наследия» была всесторонне проанализирована уникальная находка, обнаруженная в ходе археологических исследований в Великом Новгороде на Троицком раскопе, — амулет, изготовленный из крупного клыка кабана, острие которого было закрыто орнаментированной металлической оправой, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Датировка напластований, к которым относится находка, — вторая половина XII — начало XIII вв. В площадь раскопа попали территории двух усадеб этого периода — северной и южной, ориентированных на древнюю Пробойную улицу Людина конца Новгорода. Клык в оправе найден на северной усадьбе. Застройка этого времени была сосредоточена вдоль её северной границы и представлена тремя четырехстенными срубами, которые могли носить жилой, хозяйственный или производственный характер. Набор обнаруженных на усадьбе находок обладает достаточно престижным характером и позволяет говорить о высоком социальном и имущественном статусе владельцев.

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Внешний вид амулета вызывает интерес не только своим оформлением и сакральным значением, но и предполагаемыми размерными характеристиками животного, которому он принадлежал. Остеологическое исследование было проведено, несмотря на трудности, связанные с утратой прикорневой части клыка. Для определения возраста и размеров кабана был использован метод Брандта, в основе которого лежит отношение ширины корня к ширине коронки зуба. Для самцов младше четырех лет ширина коронки значительно меньше ширины корня. Но к 8 годам и старше эти размеры становятся приблизительно одинаковыми. В нашем случае удалось взять промеры в наиболее широком месте нижней части зуба и непосредственно под окончанием наконечника. Полученные величины соотносятся друг к другу как ~1,01 мм. По этому показателю животное, которому принадлежал изучаемый клык, можно отнести к возрастной группе от 8 лет и старше. К этому возрасту кабаны достигают своего максимального физического развития. У популяций, обитающих в близких географических регионах, можно посчитать средние значения основных экстерьерных характеристик для взрослых матёрых самцов. Они имеют мощное крепкое тело длинной ~166 см, высотой в холке ~100 см и средним весом ~150 кг.

Технологическое изучение оправы клыка проведено на кафедре археологии исторического факультета МГУ и на кафедре аналитической химии химического факультета МГУ. Независимые исследования, выполненные на разных приборах и по разной методике, показали близкие результаты элементного состава металла.

«Наконечник был отлит в двухстороннюю литейную форму, изготовленную из глины, — рассказывает доцент кафедры археологии исторического факультета Наталья Ениосова. – Вероятно, загнутое острое окончание клыка было оттиснуто в формовочной массе с обеих сторон; для создания внутренней полости использовали деревянный или глиняный сердечник. Верхняя широкая часть оправы обрамлена рубчатой проволокой, припаянной на гладкую основу уже после помещения клыка в оправу для более плотного примыкания металла к поверхности клыка. Потом на готовое изделие была нанесена гравировка, причём гравированный орнамент на мягкой оловянной основе зафиксирован в новгородских материалах впервые».

Состав металла основы — олово с небольшими добавками свинца и меди, окантовка была сделана из другой порции металла с более высоким содержанием свинца и меди. «Чистое» олово, использованное для изготовления основы, имеет более высокую температуру плавления, чем накладная проволока из тройного сплава. Можно предположить, что мастер варьировал материалы с разными температурами плавления для соединения деталей оправы с помощью пайки. Судя по материалам Троицкого и других раскопов, новгородские ювелиры в XII–XIV веках часто использовали олово с концентрацией от 96% до 100% для изготовления различных изделий. Такой металл с блестящей серебристой поверхностью удачно имитировал настоящее серебро, что вводит в заблуждение даже современных исследователей, определяющих материал визуально. Начиная с XII в. олово экспортировали в европейские страны с Британских островов — из Девона и Корнуолла. Новгородские ювелиры, вероятно, получали оловянный лом при посредничестве торговых партнеров Новгорода — готландцев, а позднее, ганзейцев.

Представленную находку, несмотря на ее уникальность, нельзя рассматривать в отрыве от хорошо прослеженной по археологическим данным традиции использования в качестве амулетов из клыков, зубов или костей животных. В средневековом Новгороде этот языческий в своей основе обычай был широко распространен и надолго сохранялся после принятия христианства. В культурном слое археологи находят просверленные клыки и зубы не только кабана, но и медведя, волка, лисицы, а также кости бобра, лошади и коровы. Но амулет из клыка в оправе в Новгороде встречается впервые и не имеет аналогий.

«Для изготовления таких амулетов обычно брались именно клыки кабанов-самцов, хотя они, в основном, имеют меньшие размеры, чем троицкая находка, — пояснила сотрудник кафедры археологии Елена Тянина. — Гораздо реже амулеты делались из клыков самок и из резцов кабана. Наибольшее количество кабаньих амулетов относится к X — первой половине XI веков, причём их концентрация отмечена именно в древнем Людином конце Новгорода, где и расположен Троицкий раскоп. Наша находка происходит с той же части города, но относится ко времени, когда амулеты из клыков кабана уже встречаются редко».

Представления о магической силе клыка дикого животного были разнообразны. Такие амулеты символизировали переход силы и ловкости зверя на того, кто его поразил, защищали от опасности и приносили удачу. Можно предположить, что владелец амулета добыл этого матёрого секача на охоте или даже победил в единоборстве. И охота, и поединки с дикими животными были традиционными развлечениями для знатных особ и их дружинников в средневековое время. Именно крупный размер кабана побудил удачливого охотника не просто взять со своей добычи клык в качестве амулета, но и заказать у ювелира оправу с гравировкой, имитирующей драгоценный металл.