Блогер проверил складной OnePlus Open на прочность

Чуть больше месяца назад в продажу поступил складной смартфон OnePlus Open. В связи с этим автор YouTube-канала JerryRigEverything решил проверить устройство компании на прочность.

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Цены на OnePlus Open в России начинаются от 189 тыс. рублей.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала блогер проверил дисплей гаджета — от сильного нажатия ногтем на нём остались заметные следы. Затем он протестировал корпус: лезвие смогло поцарапать боковые грани и модули камер, однако задняя часть осталась невредима.

Также JerryRigEverything попытался согнуть экран смартфона в противоположном складыванию направлении, но девайс не сломался. В целом OnePlus Open получился достаточно надёжным устройством.