NASA пожаловалось на нехватку денег

Управление космических технологий NASA находится в тяжелом положении, поскольку Сенат США предлагает сократить бюджет на 7% на 2024 год, что может оказать «значительное влияние» на важнейшие программы, предупреждает Прасун Десаи, исполняющий обязанности помощника администратора по космическим технологиям.

Версия выделения бюджета Сената значительно отстает от запроса администрации, что ставит под угрозу амбициозные планы NASA.