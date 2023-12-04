Apple начала продавать уцененные наушники AirPods Pro 2
Apple начала продавать в США восстановленные беспроводные наушники AirPods Pro 2 по сниженной цене. Об этом сообщает издание 9to5Mac.
Восстановленные экземпляры представляют собой версию AirPods Pro 2, кейс которых имеет разъем для зарядки Lightning. В сентябре, после анонса iPhone 15-й серии, была представлена версия наушников с разъемом USB-С.
Apple пишет, что восстановленные AirPods прошли «тщательный ремонт перед продажей». Также отмечается, что на такие наушники распространяются гарантия сроком на один год и 14-дневная политика возврата. Еще для восстановленного гаджета можно оформить дополнительную страховку AppleCare.
При покупке восстановленных AirPods Pro 2 недоступен заказ гравировки на корпусе и подарочной упаковки. Количество доступных для покупки уцененных товаров также ограничено.
Восстановленные AirPods Pro 2 в американских магазинах Apple продаются по цене $209 (примерно 19 тыс. руб. по курсу на 3 декабря 2023 года), что на $40 (около 3,6 тыс. руб.) меньше, чем компания просит за такие же новые наушники.