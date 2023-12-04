Apple начала продавать уцененные наушники AirPods Pro 2

Apple начала продавать в США восстановленные беспроводные наушники AirPods Pro 2 по сниженной цене. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Восстановленные экземпляры представляют собой версию AirPods Pro 2, кейс которых имеет разъем для зарядки Lightning. В сентябре, после анонса iPhone 15-й серии, была представлена версия наушников с разъемом USB-С.

Apple пишет, что восстановленные AirPods прошли «тщательный ремонт перед продажей». Также отмечается, что на такие наушники распространяются гарантия сроком на один год и 14-дневная политика возврата. Еще для восстановленного гаджета можно оформить дополнительную страховку AppleCare.

При покупке восстановленных AirPods Pro 2 недоступен заказ гравировки на корпусе и подарочной упаковки. Количество доступных для покупки уцененных товаров также ограничено.