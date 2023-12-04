Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что Apple и Paramount обсуждают слияние своих онлайн-кинотеатров. Дело в том, что в октябре обе компании испытали большой отток подписчиков в размере 7%, хотя средний показатель для индустрии — 5,7%.

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Отмечается, что объединение двух подписочных сервисов поможет решить проблему с потерей подписчиков как Apple, так и Paramount. Компании рассчитывают, что пользователи, привлечённые двойной выгодой, будут реже отказываться от подписок.