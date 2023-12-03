Глава OpenAI прокомментировал разработку угрожающего человечеству ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман дал интервью изданию The Verge, в котором прокомментировал информацию о разработке компанией искусственного сверхинтеллекта, который потенциально может угрожать человечеству.

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Информация о некоем прорыве OpenAI в поиске сверх-ИИ появился в СМИ через день после того, как Альтмана скоротечно уволили с поста гендиректора. По данным Reuters, именно тот факт, что Альтман не рассказал о разработке совету директоров, поставил под угрозу его карьеру.

В общении с The Verge глава OpenAI не раскрыл подробностей о сверх-ИИ, но дал оценку данной технологии и назвал информацию о ней «досадной утечкой».

«Мы ожидаем, что прогресс в этой технологии будет по-прежнему быстрым, а также мы ожидаем продолжения очень напряженной работы, чтобы выяснить, как сделать это безопасным и полезным», — сказал он.