WhatsApp объявил о чистке неактивных аккаунтов

WhatsApp объявил о запланированной чистке неактивных аккаунтов, начиная с 4 декабря. Мессенджер удалит личные кабинеты пользователей, которые не заходили в них в течение 120 дней.

Эта мера призвана улучшить работу оставшихся аккаунтов, и все удаленные данные, включая содержимое личных кабинетов, будут невозможны к восстановлению. Согласно новым правилам, аккаунты, владельцы которых не проявляли активности с июля, подлежат удалению.