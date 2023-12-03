Китай решил погрузить под воду колоссальные центры обработки данных

Планируя развернуть 100 подводных центров обработки данных к 2025 году, Китай намерен освободить огромные участки суши, эквивалентные 13 футбольным полям, оптимизировав при этом пространство и эффективность.

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Подводные блоки, расположенные на 35 метров ниже уровня моря, не только решают проблему нехватки земли, но и используют естественные охлаждающие свойства морской воды. Ожидается, что такой оригинальный подход позволит ежегодно экономить 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно энергопотреблению 160 000 жителей Китая. Каждый подводный блок весом 1 300 тонн обладает вычислительной мощностью, эквивалентной 6 миллионам компьютеров.