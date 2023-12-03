Галов: хакеры могут создавать из «умных домов» вредоносные сети

В России приобретают популярность так называемые «умные дома» — насыщенное различными электронными устройствами (IoT) жилье. На основе гаджетов в этих домах хакеры способны создавать вредоносные сети, предупредил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Об этом пишут РИА «Новости».

Россиян предупредили об опасности «умных домов»
© РИА Новости

По его словам, злоумышленники используют сети на базе IoT для проведения DDoS-атак или майнинга криптовалют.

Хакеры также могут производить взлом гаджетов, к примеру, умных зубных щеток, датчиков температуры с тем, чтобы понять, на месте хозяева или нет.

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В том случае, если выяснится, что жильцов нет дома, преступники могут воспользоваться ситуацией и ограбить квартиру или дом.

Галов отметил, что жильцам следует при заказе умного дома обращаться к проверенным, крупным компаниям, способным создавать качественные экосистемы.

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