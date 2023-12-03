Россиян предупредили об опасности «умных домов»

В России приобретают популярность так называемые «умные дома» — насыщенное различными электронными устройствами (IoT) жилье. На основе гаджетов в этих домах хакеры способны создавать вредоносные сети, предупредил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Об этом пишут РИА «Новости».

По его словам, злоумышленники используют сети на базе IoT для проведения DDoS-атак или майнинга криптовалют.

Хакеры также могут производить взлом гаджетов, к примеру, умных зубных щеток, датчиков температуры с тем, чтобы понять, на месте хозяева или нет.

В том случае, если выяснится, что жильцов нет дома, преступники могут воспользоваться ситуацией и ограбить квартиру или дом.