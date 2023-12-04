Флагман Samsung получит титановый корпус

Инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Об этом сообщает издание Windows Report.

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По информации близких к Samsung источников, новый флагман бренда будет отличаться от предыдущей модели наличием титанового корпуса. Примерно такой же корпус получили представленные осенью топовые смартфоны от Apple — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Авторы также рассказали, что самая дорогая модель серии будет иметь обновленный телеобъектив разрешением 50 мегапикселей и с пятикратным оптическим зумом, новую систему охлаждения и поддержку стандарта связи Wi-Fi 7.

В материале говорится, что Galaxy S24 Ultra не будет значительно отличаться от Galaxy S23 Ultra. Так, новый флагман по-прежнему будет иметь 6,8-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD и частотой 120 герц, 12 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Также инсайдеры заметили, что как минимум в США все модели серии — S24, S24 Plus и S24 Ultra — получат модем от Qualcomm с функцией Smart Transit. Устройство будут поддерживать работу с искусственным интеллектом. Презентация флагманов Samsung состоится в январе.