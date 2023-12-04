Китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки iOS и Windows

Китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки приложений и сервисов под iOS и Windows. Компания сосредоточится на разработке продуктов только под Android.

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О конкретных причинах не сообщается. Такое решение производителя БПЛА связывают с политикой и большей открытостью ОС Android. Полный отказ от iOS и Windows произойдёт в 2024 году.