Microsoft хочет сделать аналог App Store для iPhone

Microsoft планирует создать собственный маркетплейс для iOS и iPadOS, в котором будут продаваться игры и приложения для iPhone и iPad, когда Apple выполнит требования закона Европейского Союза «О цифровых рынках» и разрешит пользователям перечисленных устройств загружать ПО из сторонних источников. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера.
«Это важная часть нашей стратегии, над которой мы сегодня активно работаем. При этом мы обсуждаем данный проект с партнерами, которые также хотели бы видеть больше возможностей для монетизации ПО на мобильных устройствах», – сказал Спенсер.
Топ-менеджер Microsoft не уточнил, когда именно состоится запуск альтернативы App Store. Однако, по его слово, на это не потребуется «нескольких лет».
«Я думаю, что это произойдет раньше», – добавил он.
В Bloomberg считают, что релиз маркетплейса от Microsoft для iOS может состояться уже в следующем году. Дело в том, что Apple должна выполнить требования ЕС до 6 март 2024 года.