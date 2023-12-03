Microsoft хочет сделать аналог App Store для iPhone

Microsoft планирует создать собственный маркетплейс для iOS и iPadOS, в котором будут продаваться игры и приложения для iPhone и iPad, когда Apple выполнит требования закона Европейского Союза «О цифровых рынках» и разрешит пользователям перечисленных устройств загружать ПО из сторонних источников. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера.

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«Это важная часть нашей стратегии, над которой мы сегодня активно работаем. При этом мы обсуждаем данный проект с партнерами, которые также хотели бы видеть больше возможностей для монетизации ПО на мобильных устройствах», – сказал Спенсер.

Топ-менеджер Microsoft не уточнил, когда именно состоится запуск альтернативы App Store. Однако, по его слово, на это не потребуется «нескольких лет».

«Я думаю, что это произойдет раньше», – добавил он.