Южная Корея успешно провела третий тест твердотопливной космической ракеты

Республика Корея (РК) успешно провела третий испытательный запуск космической ракеты на твердом топливе, которая вывела небольшой спутник на орбиту Земли. Об этом сообщило министерство обороны.

Южная Корея успешно провела третий тест твердотопливной космической ракеты
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"4 декабря в водах неподалеку от [острова] Чеджудо успешно прошел запуск спутника гражданского назначения с использованием технологий твердотопливной ракеты-носителя", - говорится в сообщении.

Предыдущие два пуска состоялись в марте и декабре 2022 года. Как указывает агентство Yonhap, масса спутника составляет около 100 кг.

Минобороны отмечает, что третьи испытания поспособствуют более быстрому обретению Сеулом потенциала космической разведки в рамках "концепции трех осей" на фоне запуска разведывательного спутника КНДР. Трехосная система обороны РК нацелена на противодействие угрозам со стороны Пхеньяна, в том числе ядерным.

КНДР запустила свой первый разведывательный спутник 21 ноября. Южная Корея успешно запустила свой первый разведывательный спутник с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с американской базы в начале декабря.