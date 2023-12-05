Google будет по-новому бороться с блокировщиками рекламы

В обостряющейся борьбе с блокировщиками рекламы Manifest V3 для Chrome - это новейшее решение Google. Оно не только снижает мощь популярных расширений, блокирующих рекламу, но и предлагает новую тактику - замедление обновления расширений.

© Unsplash

По мере того как «война» набирает обороты, YouTube и Chrome, к сожалению, одерживают верх, мгновенно корректируя рекламную систему, в результате чего блокировщики рекламы не успевают за ними.

Теперь разработчики расширений будут с задержкой реагировать на изменения, которые смогут придумать в Google, что даст компании преимущество. Пользователи блокировщиков рекламы вскоре могут оказаться беззащитными, поскольку те самые списки блокировки рекламы, жизненно важные для работы расширений, больше нельзя будет оперативно обновлять.