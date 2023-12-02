В текстовом редакторе iA Writer появилась функция разделения человеческих слов от ИИ

iA Writer, популярное в определенных кругах ПО для написания текстов, получило обновление. Изюминка этой версии - функция, которая наглядно различает и выделяет текст, созданный искусственным интеллектом, например ChatGPT от ваших личных заметок.

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Ваши слова остаются жирными, выделенными черным цветом, в то время как материалы искусственного интеллекта элегантно переходят в тонкий серый фон, обеспечивая визуальную подсказку о происхождении каждого отрывка.

В отличие от других платформ, которые превращают ИИ в «гострайтера», заменяющего ваш голос, iA Writer предлагает пользователям рассматривать ИИ как партнера по сотрудничеству.

Хотя функция не автоматизирует процесс обнаружения плагиата, она предлагает ручной, но интуитивно понятный процесс.