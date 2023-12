Ученые выяснили причину снижения стабильности государств

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета совместно с коллегами из США и Великобритании выяснили, что государства, общества и политические структуры с течением времени становятся все более хрупкими и уязвимыми. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).