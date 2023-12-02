Вспышка на Солнце может оставить человечество без интернета на 2 недели

Индийские ученые рассказали, что в начале 2024 года возможна сильная вспышка на Солнце. Об этом пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник.

По данным исследователей, раз в 11 лет Солнце проходит через так называемый «солнечный максимум». В этот период возможны сильные вспышки. Они, в свою очередь, вызывают магнитные бури, которые могут повредить спутники и нарушить работу интернета на длительный срок, вплоть до двух недель.

Отмечается, что прогноз группы индийских ученых контрастирует с последним прогнозом NASA, согласно которому мощные вспышки ожидаются в конце 2025 года.

Глава группы ученых Дибьенду Нанди пояснил, что его прогнозы и данные NASA расходятся потому, что продолжительность отдельных солнечных циклов может варьироваться от девяти до 14 лет.