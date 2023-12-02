Индийский спутник приступил к изучению Солнца

Индийская станция Aditya-L1 начала исследования солнечного ветра. Об этом сообщает организация космических исследований Индии.

«Оборудование на борту индийского спутника Aditya-L1 начало свою работу и функционирует нормально», — сказано в сообщении.

Станция оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. В частности, это спектрометр ионов солнечного ветра (SWIS) и STEPS (супратермический и энергетический спектрометр частиц).

SWIS использует два сенсорных блока с обзором в 360°. Прибор уже успешно измерил ионы солнечного ветра, протоны и альфа-частицы.