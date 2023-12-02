Шведские ученые нашли связь между биомаркерами крови и долголетием
Биомаркерами долгой и здоровой жизни выступают показатели крови. На это указали результаты исследовательской работы, которую проводили ученые из Каролинского института (Швеция). Их научная работа опубликована в журнале GeroScience.
Специалисты проводили анализ образцов крови 44 000 человек в возрасте от 64 лет на протяжении 35 лет. Они сравнили 12 показателей крови людей, доживших до 100 лет, и остальных участников исследовательской работы.
По словам ученых, в числе таких маркеров оказались холестерин и сахар как показатели метаболизма, мочевая кислота, которая указывает на воспаление, отражающий функцию почек креатинин, железо как маркер анемии, связанные с работой печени ферменты.
Шведские ученые выделили, что у долгожителей были более низкие уровни сахара, креатинина и мочевой кислоты.
Один из авторов исследования Карин Модиг отметил, что показатели крови зависят не только от генетической предрасположенности, но и от образа жизни.