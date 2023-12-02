Мошенник позвонил жертве 3 тыс. раз за 10 минут

Самым настойчивым мошенником оказался мужчина, который пытался дозвониться абоненту «Билайн» 2994 раза в течение 10 минут, но сделать этого не смог, сообщил директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

Антифрод-платформа оператора способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 млн в сутки. При этом в сутки блокируется примерно 5 млн звонков от мошенников, «что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%».