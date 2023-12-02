Красное полярное сияние наблюдали жители России из-за вспышки на Солнце

Минувшей ночью жители России могли наблюдать редкое природное явление –красное полярное сияние. Оно вызвано очередной вспышкой на Солнце, сообщает «МИР 24».

Красное полярное сияние наблюдали жители России из-за вспышки на Солнце
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Небо окрасилось во все оттенки красного и зеленого. И лучше всего это было видно за Уральскими горами – в Сибири и на Дальнем Востоке. Что касается западной части России, то тут повезло жителям Воронежской области. А вот москвичи и жители Санкт-Петербурга зря вглядывались в ночное небо. Всю красоту от них закрыли облака. Отметим, что есть и минус у северного сияния: оно всегда возникает из-за магнитной бури, а значит, приносит проблемы метеозависимым людям.