Красное полярное сияние наблюдали жители России из-за вспышки на Солнце

Небо окрасилось во все оттенки красного и зеленого. И лучше всего это было видно за Уральскими горами – в Сибири и на Дальнем Востоке. Что касается западной части России, то тут повезло жителям Воронежской области. А вот москвичи и жители Санкт-Петербурга зря вглядывались в ночное небо. Всю красоту от них закрыли облака. Отметим, что есть и минус у северного сияния: оно всегда возникает из-за магнитной бури, а значит, приносит проблемы метеозависимым людям.