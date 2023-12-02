Китай создаст систему воздушного старта для запусков спутников

Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников. Об этом со ссылкой на материалы 74-го Международного астронавтического конгресса, проходившего в октябре в Баку (Азербайджан), сообщает издание SpaceNews.

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Речь идет о 20-тонном трехступенчатом носителе, запускаемом на высоте 11,9 километра с самолета, летящего на скорости 0,8 числа Маха. Ракета космического назначения должна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров груз общей массой до 300 килограммов.

Целью создания ракеты называется обеспечение «гибкого, доступного и специализированного запуска» малых спутников.