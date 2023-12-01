Ракета Falcon 9 успешно запустила на орбиту спутники и приземлилась

Ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту ирландские и южнокорейские спутники, после чего приземлилась на побережье Калифорнии. Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что ракета стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Позже первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась в специальную зону приземления, которая также расположена в Ванденберге. На своём борту ракета несла 25 спутников — среди них один исследовательский спутник Ирландии, а также первый спутник-шпион из Южной Кореи. Остальное место на борту ракеты занимали различные коммерческие спутники частных компаний.

Прошедший запуск стал 88-м запуском SpaceX за 2023 год, а также 84-м запуском с использованием многоразовых ракет Falcon 9 за прошедший год. Кроме того, эта миссия также стала 250-ым успешным возвращением ракеты-носителя SpaceX.