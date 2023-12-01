Сбой в работе Gmail оставил 1,8 миллиарда пользователей в подвешенном состоянии

В результате фиаско Google пользователи Gmail по всему миру погрузились в хаос, поскольку сегодня в работе платформы произошли значительные задержки. На странице состояния рабочей области Google появилась информация о том, что электронные письма, отправленные в период с 11:30 утра по восточному времени до 14:00 по восточному времени, могли быть потеряны или столкнуться с серьезными задержками, в результате чего пострадали примерно 1,8 миллиарда пользователей (столько зарегистрировано аккаунтов).

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Хотя Google заверил, что отправленные после затронутого времени письма не пострадают, технологический гигант признал, что «старые письма будут автоматически перепробованы и должны быть доставлены в течение ближайших нескольких часов». Этот неожиданный сбой заставил пользователей Gmail метаться, а миллионы писем оказались в цифровой пропасти.

Сбой продолжался до 14:00, и Google посоветовал пользователям повторно отправить все письма, отправленные в этот период. Более 700 человек сообщили о проблемах на сайте Downdetector. Некоторые компании столкнулись с перебоями в работе и исчезновением электронной почты.