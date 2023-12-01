Команда исследователей DeepMind из Google обнаружила существенный недостаток конфиденциальности в ChatGPT от OpenAI. Используя стратегическую атаку, они заставили ChatGPT разгласить значительные фрагменты своих обучающих данных, раскрыв тревожные объемы персональной информации (PII). В ходе атаки чатботу было предложено повторять определенные слова, что в конечном итоге привело к раскрытию реальных данных о человеке, включая адреса электронной почты и номера телефонов.

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Исследователи подчеркнули, что это вторжение, совершенное на общедоступной версии ChatGPT-3.5-turbo, опровергает мнение о том, что модели OpenAI полностью безопасны. Шокирует тот факт, что ChatGPT демонстрировал «провалы», повторяя обширные фрагменты научных работ, защищенных авторским правом, адреса Bitcoin и многое другое. Удивительно, но 16,9 % протестированных запросов содержали PII, что представляет собой серьезный риск для конфиденциальности.