РЖД сообщили об удалении своего приложения из App Store
Приложение РЖД по продаже билетов будет удалено из App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Там уточнили, что речь идет о приложении «РЖД Пассажирам».
«В связи с его удалением из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать. Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится», — отметили в РЖД.
Также в компании добавили, что на платформе Android приложение работает без сбоев. Кроме того в РЖД напомнили, что пользователям доступна мобильная версия сайта организации.
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