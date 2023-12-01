В небе над российским регионом появилось редкое полярное сияние

В небе над Иркутской областью показалось красное полярное сияние. Фотографиями редкого по красоте природного явления местные жители поделились в Telegram-каналах «Иркутск №1» и «Иркутский планетарий».

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Особенно хорошо северное сияние было видно на Ольхоне и в Черемховском районе области. Необычный цвет объясняется активностью магнитных бурь.

Полярное сияние в первый день зимы на камеру засняли также жители другого российского региона — Якутии. Местный портал «Улус Медиа» опубликовал фотографии природного явления в Верхневилюйском, Сунтарском, Горном, Ленском, Нюрбинском районах и селе Чурапча.