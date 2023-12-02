На Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщается на РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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По данным ученых, буря уровня G3 началась на планете с 12:00 по московскому времени пятницы, 1 декабря. Днем в субботу, 2 декабря, ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

Прошедшая в столице магнитная буря, по мнению синоптиков, стала одной из сильнейших в 2023 году.