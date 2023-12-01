США применили ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

До этого сообщалось, что Пентагон проведет тестирование системы обнаружения снайперов, основанной на искусственном интеллекте (ИИ). По данным Fox News, система будет основана на программном обеспечении, которое уже используется в системе камер видеонаблюдения на базе ВВС Эллсворт в Южной Дакоте. Ожидается, что в ходе тестов система будет направлять в сторону стрелка ослепляющий лазерных луч, чтобы предотвратить выстрел. А в ходе боевого применения сможет наводить на снайпера реальные средства поражения.