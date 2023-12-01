Загадочное древнее кладбище обнаружено вблизи Северного полюса

Считалось, что здесь всего 40 могил, но в ходе раскопок 2018 года было обнаружено в три раза больше, потенциально более 200 захоронений. Кислотный рельеф, мешающий традиционной консервации, не стер историю этого места. Кладбище возрастом 6 500 лет, расположенное недалко от Полярного круга, интригует исследователей ямами, похожими на могилы, и дефицитной красной охрой, ритуальным красителем эпохи неолита.