Российские сайты отключили авторизацию через Google и Apple ID

Недавно Госдума приняла приняла законопроект во втором и в третьем чтениях, который даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями. Вместе с этим 1 декабря в России ввели запрет на авторизацию через Google и Apple ID в российские сервисы.

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Эту информацию подтвердил в том числе депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, уже с 1 декабря способы авторизации через зарубежные сервисы стали незаконными. Он отметил, что российские платформы оказались готовы к такому изменению и уже начали отключать логин через аккаунты зарубежных компаний.

«Всем пользователям советую как можно скорее убедиться в том, что помимо зарубежных систем авторизации к вашим аккаунтам привязаны способы входа через логин-пароль и системы российских компаний вроде VK ID, Яндекс ID и т.д. А еще надёжнее – там, где это возможно, привязать вход через «Госуслуги».