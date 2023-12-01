Космический грузовик «Прогресс МС-25» вышел на околоземную орбиту

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно», – сообщили в «Роскосмосе» .

Корабль с более 2,5 тонны грузов был выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1а», стартовавшей с Байконура. Стыковка грузовика с МКС намечена на 14.15 мск 3 декабря. Предполагается, что «Прогресс МС-25» проведет на орбите 179 суток, передает РИА «Новости».