В WhatsApp заработали закрытые чаты с секретным кодом доступа

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию, которая повысит уровень конфиденциальности пользователей. В мессенджере появились секретные коды для закрытых чатов, которые были введены в 2023 году, говорится в блоге компании.

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Секретный код — это специальный пароль, который отличается от того, который установлен в качестве экрана блокировки на смартфоне. Он предназначен для того, чтобы защитить закрытые чаты от посторонних лиц, если вдруг кто-то получит доступ к устройству пользователя или если пользователь делится им с кем-то еще. Таким образом, зная пароль от самого устройства, злоумышленник не сможет прочитать защищенные переписки.

В обновлении пользователи также получили возможность скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка чатов. Для того чтобы увидеть ее, нужно ввести секретный код в строке поиска. Если же пользователь не хочет скрывать свои переписки, он может оставить их в общем списке и перемещать их в категорию закрытых с помощью долгого нажатия на чат.