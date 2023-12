Названы лучшие приложения 2023 года для гаджетов Apple

Лучшей игрой 2023 года для iPhone стала Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact. На iPad в этой категории победила Lost in Play, а на Mac — Lies of P, игра в жанре соулслайк, вдохновленная историей Пиноккио. Лучшей игрой сервиса Apple Arcade стала Hello Kitty Island Adventure, которая позволяет игрокам управлять знаменитым персонажем и исследовать его остров.