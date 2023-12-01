Названы лучшие приложения 2023 года для гаджетов Apple

Компания Apple назвала список лучших игр и приложений, которые были отмечены премией App Store Award 2023.

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Лучшим приложением для iPhone признано AllTrails, которое предлагает пользователям подборку маршрутов для пеших и велосипедных поездок по разным уголкам мира. Для iPad — Prêt-à-Makeup, позволяющее пользователям экспериментировать с разными стилями макияжа и сохранять свои идеи в виде эскизов. Награду для Mac забрало Photomator, фоторедактор с ИИ. Для Apple TV и Apple Watch лучшими были названы приложения MUBI и SmartGym.

Лучшей игрой 2023 года для iPhone стала Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact. На iPad в этой категории победила Lost in Play, а на Mac — Lies of P, игра в жанре соулслайк, вдохновленная историей Пиноккио. Лучшей игрой сервиса Apple Arcade стала Hello Kitty Island Adventure, которая позволяет игрокам управлять знаменитым персонажем и исследовать его остров.