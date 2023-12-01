Дельфины оказались способны чувствовать электричество

Ученые из Университета Ростока выяснили, что содержащиеся в неволе дельфины-афалины способны чувствовать электрическое поле в воде с помощью специальных органов. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Biology.

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Детеныши афалин рождаются с двумя тонкими рядами усов, очень похожих на чувствительные к прикосновению усы тюленей. Но усы выпадают вскоре после рождения, при этом у животного остаются ямочки на щеках. Изучение их структуры натолкнуло ученых на мысль, что ямочки напоминают образования, которые позволяют акулам обнаруживать электрические поля живых существ во время охоты.

Сначала ученые проверили чувствительность к различным электрическим полям двух дельфинов, Донны и Долли. Их обучили опираться челюстью на погруженный в воду металлический стержень и уплывать в течение пяти секунд после пропускания через него электрического тока. Постепенно уменьшая напряженность электрического поля с 500 до 2 мкВ/см, ученые выяснили, что Донна чувствительна к электрическим полям напряженность до 2,4 мкВ/см, а Долли — до 5,5 мкВ/см.