В США создали крошечных роботов из человеческих клеток

Команда ученых из Университета Тафтса и Гарвардского университета в США создала крошечных роботов из человеческих клеток. Они оказались способны самостоятельно передвигаться в лабораторной чашке. В будущем таких роботов планируют использовать для лечения ран или поврежденных тканей.

© Мир 24

Основой для роботов стали клетки трахеи. Донорами являлись люди разного пола и возраста. Ранее ученые создали крошечных роботов из эмбриональных клеток лягушки. Но их медицинское применение было ограничено, поскольку они не относились к человеческим клеткам и им приходилось вручную придавать требуемую форму.

Известно, что клетки трахеи покрыты волоскоподобными выступами, или ресничками, которые колеблются взад и вперед. Обычно они помогают клеткам выталкивать крошечные частицы, которые попадают в дыхательные пути.

В ходе эксперимента ученые добились того, чтобы реснички оказались направлены наружу, а не вовнутрь, и стали работать как весла. Каждый антропоробот вырастал из одной клетки. При этом образцы не были идентичными: некоторые обладали сферической формой, другие напоминали футбольный мяч. Одни двигались по прямой, другие – кругами, третьи вовсе не шевелились. Роботы проживали в лабораторных условиях до 60 дней.

В рамках эксперимента ученые направили роботов к человеческим нейронам, выращенным в лабораторной чашке и обладающим повреждениями. Результаты показали, что антропороботы стимулируют рост поврежденной области нейронов, хотя механизм этого процесса пока остается неизвестным.

Ученые подчеркнули, что способность создавать новые структуры из собственных клеток пациента придает роботам большой потенциал для использования в лаборатории и, возможно, в медицине, сообщает Advanced Science.