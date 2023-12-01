Когда завершится сильнейшая магнитная буря, рассказал эксперт
Мощная магнитная буря завершится в Москве в пятницу после обеда, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Синоптик призвал метеочувствительных граждан быть осторожными до 15:00 по московскому времени.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина сообщила, что Землю обрушилась одна из сильнейших в уходящем году магнитных бурь.
В это время специалисты советуют метеочувствительным людям соблюдать режим приема ранее назначенных лекарств, а тяжелые физические упражнения заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки.