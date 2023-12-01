Meizu представила беспроводные наушники с необычным дизайном кейса

Накануне Meizu представила не только флагманский смартфон Meizu 21, но и более нишевый девайс — новые беспроводные наушники — Pandaer 1s.

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Устройство привлекает внимание своим уникальным дизайном, в первую очередь зарядного кейса, который выполнен в форме восьмиугольника.

Наушники представлены в элегантном сочетании серо-белого цвета с золотистыми акцентами. Они обладают внутриканальной конструкцией с короткими дужками, что обеспечивает комфортное ношение.

Есть в них поддержка HiFi-звука высокого качества, улучшенной акустической настройки EQ от Meizu, интеллектуального шумоподавления до 38 дБ, а также автономности до 30 часов.