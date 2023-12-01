Флагманский iPhone 14 Pro подешевел в России

Стоимость прошлогоднего флагманского iPhone 14 Pro опустилась в России на 15%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

iPhone 14 Pro — все еще актуальный смартфон Apple с современной камерой и вырезом Dynamic Island, которая пришла на замену «челки». На старте продаж осенью 2022 года эту модель продавали по цене от 120 тыс. руб. Теперь стоимость флагманской модели в России опустилась до 99-103 тыс. руб. в зависимости от региона и конфигурации устройства.

В качестве альтернативы устройства приводится Xiaomi 13T Pro. Это субфлагманский Android-смартфон, который можно приобрести в России по цене от 54 тыс. руб.

Представленный в сентябре 2022 года iPhone 14 Pro стал первым смартфоном Apple, оснащенным вырезом Dynamic Island, в котором спрятаны сканер лица Face ID, селфи-камера и другие датчики. Кроме того, в этой модели Apple установила основную камеру с разрешением 48 Мп. За производительность устройства отвечает чип Apple A16 Bionic. Аналогичное железо установлено в новый iPhone 15.