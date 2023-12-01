МТС разработала библиотеку для создания нейросетей

Центр Big Data МТС разработал библиотеку Coolgraph для специалистов по глубокому обучению нейросетей и открыл её для всех желающих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект опубликован на Github. Он позволяет строить графовые нейросети, отличающиеся от стандартных, с помощью нескольких строк кода.

В отличие от обычных моделей машинного обучения графовые нейросети учитывают любые взаимосвязи в данных и обобщают все предыдущие подходы. Поэтому нейросеть получается «более гибкой и вариативной». Например, чат-бот сможет анализировать каждое слово в контексте предыдущих, выдавая максимально точный ответ.

«Для достижения прорывов в области машинного обучения необходимо большое количество талантливых людей, экспериментирующих с технологиями. Наша библиотека решает эту задачу за счёт снижения порога входа в графовые нейросети. Эта технология с одной стороны объединяет в себе известные модели глубокого обучения как частные случаи, а с другой стороны даёт инструмент для новых исследований», — пояснил открытие исходного кода библиотеки директор центра Big Data МТС Виктор Кантор, слова которого приводит агентство.