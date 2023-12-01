Британский школьник попросил Apple изменить «обидную» улыбку эмодзи в очках

В Британии мальчик потребовал от Apple изменить «обидную» улыбку эмодзи в очках
В Британии мальчик Тедди, который носит очки, создал петицию к Apple с требованием изменить лицо «эмодзи-ботаника» в очках и с зубастой улыбкой. Мальчик считает, что такой эмодзи оскорбляет чувства людей в очках.
Тедди считает, что его и многих других носящих очки людей оскорбляет, что такой эмодзи создаёт о них ложное впечатление, что они — «ботаники». Поэтому он предложил свой эмодзи — без «кроличьих зубов». Вместо зубастой у эмодзи маленькая озорная улыбка.
petitiononline.uk
Тедди рассказал, что надеется на то, что Apple обратит внимание на его предложение и примет альтернативу.
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