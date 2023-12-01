Британский школьник попросил Apple изменить «обидную» улыбку эмодзи в очках

В Британии мальчик Тедди, который носит очки, создал петицию к Apple с требованием изменить лицо «эмодзи-ботаника» в очках и с зубастой улыбкой. Мальчик считает, что такой эмодзи оскорбляет чувства людей в очках.

© Apple

Тедди считает, что его и многих других носящих очки людей оскорбляет, что такой эмодзи создаёт о них ложное впечатление, что они — «ботаники». Поэтому он предложил свой эмодзи — без «кроличьих зубов». Вместо зубастой у эмодзи маленькая озорная улыбка.

petitiononline.uk