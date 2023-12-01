На компьютеры установили софт от HP без ведома пользователей

Пользователи компьютеров обнаружили на устройствах под управлением Windows фирменную программу HP, установленную без их разрешения. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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По словам журналистов, речь идет о программе HP Smart — утилите от HP, доступной в магазине для Windows 10 и 11. Как отметили пользователи, приложение появилось либо внезапно, либо после установки Windows. При этом потребители подчеркнули, что не устанавливали софт и не давали разрешения на загрузку утилиты.

В материале говорится, что HP Smart оказалась установленной не только на компьютеры производства компании HP. Так, редактор Windows Latest Маянк Пармар обнаружил стороннюю утилиту на своем ноутбуке Lenovo Legion, работающим под управлением Windows 10.

В компании Microsoft подтвердили проблему и пообещали разобраться. Журналисты издания отметили, что HP Smart является официальным приложением HP и не может навредить компьютеру, однако утилиту можно удалить через раздел настроек «Программы и компоненты».